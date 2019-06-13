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Вместо Чучи подсунули другого лысого кота, мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч

13 июня 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вместо Чучи подсунули другого лысого кота, мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч
Фото: cочсети

Семье Бари Алибасова вместо его сфинкса Чучи подсунули другого лысого кота. Объявленные 800 тысяч награды за возвращение любимца продюсера достались мошеннику.

"Я умолял сегодня не говорить отцу о пропаже кота и думал, может увеличить вознаграждение", признался сын Бари Алибасова

"Я умолял сегодня не говорить отцу о пропаже кота и думал, может увеличить вознаграждение", признался сын Бари Алибасова

Напомним, что любимый котик Бари Каримовича недавно сбежал, не выдержав нашествия журналистов в дом продюсера. Сын Алибасова объявил о премии в 800 тысяч за поимку беглеца. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы.

Как сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, ему позвонил мужчина и сообщил, что нашел Чучу. Сын продюсера поручил помощнице взять кота и отдать вознаграждение. Разбираться она особо не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Мужчина торопился, поэтому она отдала за котэ деньги, и отпустила жулика с миром.

Через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий питомца продюсера, и выяснил, что доставленный хвостатый вовсе не Чуча. "Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе. Поиск продолжается", – сказал журналистам Горжанкин. Он добавил, что сейчас решается вопрос об обращении в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

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