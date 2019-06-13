Вместо Чучи подсунули другого лысого кота, мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч

Семье Бари Алибасова вместо его сфинкса Чучи подсунули другого лысого кота. Объявленные 800 тысяч награды за возвращение любимца продюсера достались мошеннику.

"Я умолял сегодня не говорить отцу о пропаже кота и думал, может увеличить вознаграждение", признался сын Бари Алибасова

Напомним, что любимый котик Бари Каримовича недавно сбежал, не выдержав нашествия журналистов в дом продюсера. Сын Алибасова объявил о премии в 800 тысяч за поимку беглеца. Этим и воспользовался аферист, который принес другого кота той же самой породы.

Как сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, ему позвонил мужчина и сообщил, что нашел Чучу. Сын продюсера поручил помощнице взять кота и отдать вознаграждение. Разбираться она особо не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Мужчина торопился, поэтому она отдала за котэ деньги, и отпустила жулика с миром.

Через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий питомца продюсера, и выяснил, что доставленный хвостатый вовсе не Чуча. "Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе. Поиск продолжается", – сказал журналистам Горжанкин. Он добавил, что сейчас решается вопрос об обращении в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.