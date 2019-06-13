Пионерский салют и бикини в пене, Наташа Королева в любительском ролике вспомнила символы своей юности

Вечномолодая душой Наташа Королева залезла в бассейн с пеной, чтобы записать видео о символах юности и песнях, которые сделали ее знаменитой. Правда не понятно, как сочетаются пионерский салют и бикини в пене

«В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души!» — написала звезда в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)11 Июн 2019 в 5:36 PDT

Зажигательные пляски Королевой в купальнике не оставили равнодушными никого из подписчиков. Они называли своего кумира «заводной красоткой», «настоящей зажигалочкой», «неунывающей отпимисткой» и с удовольствием вспоминали свою юность, вместе с певицей. Правда некоторых все же покоробил пионерский салют в в бассейне с пеной, но какая юность, такие и символы.