В сети обсуждают фото Сергея Лазарева в свадебном костюме и с невестой

Певец Сергей Лазарев - один из самых закрытых российских артистов, тщательно скрывающих свою личную жизнь.

О рождении у Лазарева несколько лет назад сына не знали даже самые близкие его люди.

"Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия" - Лазарев высказался по поводу ссоры с Лободой

В сеть попало фото, на котором певец запечатлен с девушкой в свадебном платье. И вместе они держат свадебный букет.

По слухам, но фото в свадебном платье модель из Израиля. Гуляют сплетни, что девушка - невеста Лазарева, - сообщает teleprogramma.pro. Поклонники артиста сильно удивлены.

Никаких заявлений о грядущей свадьбе Лазарев не делал. Предыдущие месяцы он посвятил работе, участвовал в "Евровидении". Конкурс, напомним, проходил в Израиле. В комментариях к фото предположили, что снимок может быть кадром со съемок рекламы или нового клипа исполнителя.