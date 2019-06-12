В Сети негативно восприняли съёмки клипа дочери Алсу

После недавнего скандала в финале конкурса «Голос. Дети» на Микеллу Абрамову вновь обрушилась критика. На этот раз общественности не понравилось то, что девочка решила выпустить свой первый клип.

«На днях состоялись съемки клипа на песню "ЭтаЛюбовь" с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!» - рассказала Микелла в Instagram.

В комментариях к публикации многие подписчики не упустили возможности напомнить девочке о пережитом недавно скандале, а некоторые даже посоветовали Микелле совсем оставить музыкальную деятельность. При этом нашлись и те, кто заступился за юную певицу. Поклонники пожелали Микелле продолжать заниматься любимым делом и двигаться вперёд.