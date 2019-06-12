Гитарист группы Trubetskoy впал в кому после избиения в Минске

Бывший участник известной группы «Ляпис Трубецкой» и гитарист рок-группы из Белоруссии Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Музыканта ограбили и избили на одной из улиц Минска.

Коллеги Владыко по группе рассказали, что сейчас гитарист находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. В соцсетях участники группы попросили всех неравнодушных поддержать Руслана и пожелать ему скорейшего выздоровления.

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», - написали музыканты.