Гитарист группы Trubetskoy впал в кому после избиения в Минске
12 июня 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший участник известной группы «Ляпис Трубецкой» и гитарист рок-группы из Белоруссии Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Музыканта ограбили и избили на одной из улиц Минска.
Коллеги Владыко по группе рассказали, что сейчас гитарист находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. В соцсетях участники группы попросили всех неравнодушных поддержать Руслана и пожелать ему скорейшего выздоровления.
«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», - написали музыканты.