62-летний актер Андрей Ургант прокомментировал слухи о скором отцовстве. СМИ написали о беременности Елены Романовой, с которой актер жил без официального оформления брака. На днях 33-летняя Елена опубликовала фото, судя по которому она скоро готовится стать мамой.

Поздравления посыпались Андрею Урганту. Многие не знали, что актер и эта девушка уже не пара. Ургант-старший пояснил: "Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались", - сообщает "СтарХит". Когда-то Елена и Андрей признавались в мечте о рождении ребенка.

Оказывается, Романова беременна не от этого актера. О том, кто станет папой малыша, девушка пока не распространяется. Для Лены это будет первый ребенок.

У Андрея Урганта от трех браков есть сын и дочь. Дети Иван и Мария подарили отцу двух внучек и двоих внуков.