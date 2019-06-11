В сети раскритиковали модное платье Глюкозы

Пользователи сети подвергли жесткой критике модное платье певицы Глюкозы, которое она выбрала для приема гостей. На днях артистке исполнилось 33 года, но отметить праздник с друзьями она решила только сейчас.

На снимке Наталья Чистякова-Ионова позирует в оранжевом мини-платье на тонких бретелях и с прозрачной вставкой по нижнему краю.

Подписчики Глюкозы не оценили наряд: многие решили, что он больше напоминает ночную рубашку. Фолловеры поинтересовались, зачем певица встречала гостей в "ночнушке" и назвали образ неудачным. Нашлись, однако, и те, кому это платье показалось модным – они похвалили Наталью за неординарный подход к выбору наряда.