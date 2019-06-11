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На 45-м году жизни умер участник шоу "Голос"

11 июня 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

На 45-м году жизни умер участник шоу "Голос"
Фото: Instagram

Стало известно, что на 45-м году  жизни в субботу, 8 июня, умер  певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Согласно источнику, прощание с артистом состоится в четверг, 13 июня.

"Друзья, прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке", - написано к публикации на странице певца в Instagram.

Отмечается, что певец скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Напомним, что Сафиулин участвовал в 2017 году в телевизионном музыкальном шоу "Голос". Наставником артиста была певица Пилагея.

 
 
 
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Публикация от Аlexey Safiulin (@alexeysafiulin)10 Июн 2019 в 10:17 PDT

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