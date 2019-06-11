Похудевшая Дана Борисова без макияжа выглядит свежее и моложе

Похудевшая телеведущая Дана Борисова без макияжа выглядит свежее и моложе, чем с косметикой. 42-летняя Борисова для летнего отпуска подготовилась. Пляжные фото в бикини теледива пока не опубликовала.

Только рассказала, что отдыхает на Сицилии. В первый день отдыха Дана загорать много не стала, но наплавалась от души. Хотя температура воды всего лишь 17 градусов. "Я моржиха номер 1" - похвалилась Дана. "Без макияжа вам очень хорошо, красавица", "Красотка Дана без мейкапа просто сногсшибательна", - сделали подписчики Дане комплименты.

Действительно, весной Борисова обращалась к специалистам и привела свое лицо в порядок. Она "подкачала" губы и "поправила" лицо. Как Дане удалось похудеть, она не с подписчиками не обсуждала.