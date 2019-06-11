"Дискотека в сельском ДК. Те же персонажи, подросли, но не изменили сути, поэтому кино в России не будет", блогер о "Кинотавре"

Одно из главных культурных событий года «Кинотавр» вызывает много обсуждений. Вот только они совсем далеки от восхищения. Фестиваль давно превратился не в кинофорум, где главное – интересные фильмы и талантливые актерские работы, а в светскую тусовку, где правят бал «прилипалы от мира искусства».

«И как они туда попали? Я поинтересовалась. Ответ простой – за деньги. Купили аккредитации, места в зале, билеты на вечеринки, оплатили услуги фото и видео, машина и ужин входит в стоимость билета. В фестивальных кругах таких называют «киноманы». В основном это богатые скучающие дамы – жены очень занятых господ. Их интерес понятен – во все времена люди хотели оказаться среди известных и знаменитых, и это не ново. Согласитесь, ведь это так «по-русски: и людей посмотреть, и себя показать», - написала Ирина Безрукова.

Ее поддержала и скандальный блогер Лена Миро. Она написала, что у кино в России не будет никогда. «Вот с этими колхозницами в пёстрых нарядах уж точно, потому что у нас на дорожке вот это: монументальная Татьяна Лютаева с гордой грудью в 54 года просто затмила торчащими сосками свою дочь Агнию Дитковските, чей глубокий вырез платья не спас ситуацию. И ладно б, Лютаева - какая-никая актриса. Снялась ведь в Гардемаринах лет 30 назад. Но что делают на киношном фестивале Собчак, бывшая любовница госчиновника, её котик Цыпа и прочие?», - задается вопросом блогер.

На форуме Мединский заявил, что «три четверти картин в главном конкурсе "Кинотавра" поддержаны Минкультуры». «Ну, что тут скажешь? Каково министерство, таковы и фильмы. Да и культура в целом, когда взглянешь на фотографии с Кинотавра - дискотека ’89 в сельском ДК. Я видела такую у бабушки в деревне - те же персонажи, которые подросли, но не изменили сути», - заключила Мироненко.