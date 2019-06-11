Актриса Яна Поплавская удивила своих поклонников фото с большим животом

Яну Поплавскую - маму двоих взрослых сыновей поздравляют с беременностью. Поклонники актрисы желают ей родить девочку. Поплавская опубликовала в Инстаграм свое фото с большим животом, можно пдумать, она вот-вот должна родить. "Жду девочку", - написала она.

После развода с режиссером Яна полюбила другого мужчину. Сейчас она счастлива. Климу - 33 года. Никите - 23. Подписчики актрисы порадовались, что Поплавская родит любимому человеку ребенка, а у взрослых сыновей появится младшая сестра. "Я искренне радуюсь, что у нас будет еще один прекрасный человечек от прекрасных родителей. Дай бог Яночка вам здоровья и долгих лет счастья и успехов во всем, от души", "Рады за вас!!!!!", "Яночка, очень рад за тебя! Моя любимая Красная Шапочка, очень важный и романтический период моего детства! Дай Бог тебе здоровья, удачи и благополучия", - искренне радуются за Поплавскую.

Но Яна не заставила поклонников мучиться в догадках. Быстро ответила - это у нее роль такая. Она не беременна.