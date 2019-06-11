45-летняя Высоцкая удивила поклонников своей фигурой в купальнике

Актриса Юлия Высоцкая и ведущая программы "Едим дома!" поделилась с поклонниками фотографией с жаркого курорта. Аудитория оценила женственную и подтянутую фигуру 45-летнней знаменитости, отметив, что готовя калорийные блюда, "звезда" прекрасно выглядит.

"Хорошее начало недели", — пишет Высоцкая в Instagram, добавив хэштеги - бег, велик, кофе.

Пользователи начали восхищаться фигурой актрисы, обсыпая Юлию Высрцкую комплиментами:

"Фигура просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Всё успеваете, на вас только можно равняться"

"Ну как можно готовить, и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет????"

"Юлия, глядя на вашу фигуру, вдруг подумалось: «Да она не рожала, наверняка»."