45-летняя Высоцкая удивила поклонников своей фигурой в купальнике
11 июня 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Юлия Высоцкая и ведущая программы "Едим дома!" поделилась с поклонниками фотографией с жаркого курорта. Аудитория оценила женственную и подтянутую фигуру 45-летнней знаменитости, отметив, что готовя калорийные блюда, "звезда" прекрасно выглядит.
"Хорошее начало недели", — пишет Высоцкая в Instagram, добавив хэштеги - бег, велик, кофе.
Пользователи начали восхищаться фигурой актрисы, обсыпая Юлию Высрцкую комплиментами:
"Фигура просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Всё успеваете, на вас только можно равняться"
"Ну как можно готовить, и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет????"
"Юлия, глядя на вашу фигуру, вдруг подумалось: «Да она не рожала, наверняка»."
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