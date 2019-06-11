Единственный сын продюсера Бари Алибасова Бари-младший находится на связи с врачами реанимации, в которой его отец находится уже несколько дней после отравления веществом для очистки труб.

"Где мой кот?" - спросил Алибасов и снова заснул

10 июня вечером сын Бари Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении у папы. По словам молодого мужчина, у отца остается риск летального исхода.

72-летний Бари Каримович лежит в институте имени Склифосовского. Врачи борются за его жизнь. У него тяжелые ожоги внутренних органов пищеварения. Сын сказал в интервью телеканалу "360": "У отца сейчас все в порядке, но сохраняется риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу. Поэтому врачи продолжают активно наблюдать за продюсером".

По словам Бари-младщего, медики выводят его из медикаментозной комы, не дают лекарства. Отец просто спит. По мнению врачей, Алибасов должен был давно окончательно очнуться, но этого не произошло.

Сын добавил, что ожог в кишечнике плохо заживает из-за шрама от ножевого ранения на животе Алибасова, полученного 30 лет назад.