Звезды молодежного сериала "Универ" Анна Хилькевич и Станислав Ярушин, похоже, любят примерять на себя комедийные роли не только на экране по сценарию, но и в обычной жизни.

Недавнее видео, опубликованное Хилькевич на ее страничке в социальной сети Instagram, яркое тому подтверждение. На сей раз "речь зашла" о хоккее, или, точнее, об атрибутах данной игры - спортивном инвентаре.

Актриса выложила видео, на котором при помощи хоккейной клюшки буквально "отшлепала" Станислава. Подпись гласит: "Так сильно любит хоккей, что даже хлопок клюшкой по мягкому месту приносит ему одно удовольствие".