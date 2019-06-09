Юрий Лоза научил правильно мыть кота

Юрий Лоза опубликовал на своей странице в Facebook подробную инструкцию о том, как правильно, максимально безболезненно для всех, а также с "минимальными потерями" помыть кота.

Рекомендации музыканта состоят из восьми пунктов. Во-первых, певец советует спилить своему четвероногому другу когти, даже если их недавно стригли, - они у него неимоверно быстро растут.

Как правило, в одиночку с задачей не справиться: нужен компаньон. Для того, чтобы минимизировать риски, питомца лучше завернуть в полотенце, поочередно моя верхнюю и нижнюю часть тела.

После же - по частям сушить кота феном, "пока не надоест". В конце нужно сделать вид, что вы случайно ослабили хватку: кот подумает, что сам вырвался и не будет впоследствии вам мстить.