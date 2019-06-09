СМИ: у Бари Алибасова начались галлюцинации
9 июня 2019, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Бари Алибасов, который попал в больницу из-за выпитого средства для прочистки труб, впал в бессознательное состояние из-за белой горячки. Об этом сообщает telegram-канал "112".
Состояние Алибасова ухудшилось: врачи диагностировали у продюсера расстройство психики - делирий. Это состояние, в частности, может возникнуть в результате интоксикации организма.
В этом состоянии больные страдают от галлюцинаций, чаще всего зрительных, бредят, перестают ориентироваться в пространстве и во времени, при этом представляя угрозу для самих себя и окружающих.
Ранее "Аргументы недели" писали, что экс-супруга Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера, снимки которой ранее опубликовал адвокат Сергей Жорин.