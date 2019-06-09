«Никогда не был богачем. Живу в долгах, но для меня это нормальное состояние», признался Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов часто говорит, что считает себя счастливым человеком. У него есть любимая семья и столько денег, сколько нужно. При этом он утверждает, что никогда не станет богатым человеком, поскольку не умеет зарабатывать, не научился копить и практически постоянно живет в догах.

«Я живу в долгах, но для меня это нормально. У меня нет цели просто заработать денег, поэтому я не буду браться за картину с плохим сюжетом, даже если за нее обещан большой гонорар. Я понял, что у меня столько денег, сколько мне нужно», — признался актер.

Как ни странно, успешные работы в театре вовсе не принесли Певцову «кучу денег». Сначала он довольно скромно жил со своей первой возлюбленной Ларисой Блажко, потом когда пара распалась и в его жизни появилась Ольга Дроздова, приходилось иногда очень непросто, ведь для семьи надо было зарабатывать, а этого артист не умел. Дмитрий рассказал, что все его попытки заработать на стороне - корпоративами, рекламой ни к чему хорошему не привели. Сейчас, скорее, волнуются те, кому он должен, а не он сам.

Артист же уверен, семья - это главное, ради чего стоит жить. И сейчас благополучие любимой жены и сына для него на первом месте, а не идеи общества потребления, что нужно иметь все, что модно и престижно. Пережив трагедию – смерть сына, 22-летний Даниил упал с четвертого этажа, он как никто другой знает, что счастье и любовь не купить за деньги, даже за очень большие.