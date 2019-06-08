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Эксперт подозревает Джей Ло в обращении к пластической хирургии

8 июня 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт подозревает Джей Ло в обращении к пластической хирургии

Эксперт из клиники пластической хирургии MYA Cosmetic Surgery изучил фотографии известной актрисы и певицы Джениффер Лопес и пришёл к выводу, что знаменитость сделала несколько операций. Сама 49-летняя актриса всегда отрицала, что её красота - плод хирургического вмешательства.

Известно, что Джейл Ло на протяжении многих лет молодо выглядит и остаётся подтянутой. Специалист сделал анализ фотографий знаменитости за 20 лет и выразил мнение, что певица делала операцию по изменению формы носа - ринопластику, увеличивала грудь и не отказывалась от ботокса, - сообщает издание "Mirror".

Доктор считает, что Джениффер Лопес делала всё аккуратно, в том числе грудь, чтобы потом её слова не противоречили действительности.

"Такая операция позволяет увеличить размер, форму и полноту груди при помощи импланта. Я вполне допускаю, что она захотела, чтобы ее бюст выглядел естественно и чтобы ее слова не противоречили делам... Все зависит от тканей груди пациентки, рекомендаций хирурга, а также размера и формы самого импланта", - говорит эксперт.

В результате всех подсчётов "естественная" красота знаменитости, по мнению специалиста, обошлась ей более 30 тысяч долларов.

Однако, эксперт не отрицает, что "звезда" ведёт здоровый образ жизни, что в совокупности с генетикой делает её по-прежнему молодой и красивой.

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