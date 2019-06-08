Врач рассказала о последствиях стресса для Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, госпитализированная после инцидента с Любовью Соболь, рассказала, что чувствует себя хорошо, но также отметила, что врачи опасаются выкидыша.

Акушер-гинеколог Евгения Балашова рассказала, что беременным женщинам опасно волноваться, как сообщает НСН.

«Во-первых, я хочу сказать, что беременная женщина очень уязвима. Даже если нет стрессовых ситуаций, а этот случай, безусловно, является стрессовой ситуацией. Поскольку это совершенно другое состояние, связанное с огромной гормональной перестройкой организма. Даже, может быть, женщину никто не обижает, а ей показалось, что ее обидели. Она испытала волну стрессового действия. Что это такое? Повышаются гормоны, которые учащают сердцебиение, учащается дыхание, сокращается гладкая мускулатура», - подчеркнула врач.