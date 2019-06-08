Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе музыкального шоу "Голос. Дети". Ранее разгорелся скандал, связанный с победой дочери Алсу в данном конкурсе.

Эрнст заявил, что у Первого канала нет планов закрывать шоу "Голос. Дети", вследствие чего непременно будет новый сезон, передает РИА "Новости".

Напомним, после разгоревшегося скандала руководство канала решило провести еще один эфир, в рамках которого финалисты вновь вышли на сцену и исполнили песни. Позже все они были объявлены победителями конкурса и получили подарки. Дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу не было.