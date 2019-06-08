Телеведущая Юлия Меньшова сделала ультрамодную стрижку

Известная российская телеведущая Юлия Меньшова решила к лету сменить имидж и сделала ультрамодную стрижку. Знаменитость на днях поделилась с подписчиками снимком после посещения парикмахерской.

На фотографии из салона можно увидеть, что Юлия укоротила волосы и сделала стрижку в стиле "боб". Теперь у телеведущей полностью открыта шея, но при этом сохранена довольно длинная челка.

Поклонники сделали Меньшовой множество комплиментов, отметив, что далеко не все женщины умеют с шиком носить такие короткие волосы, однако Юлии это прекрасно удается. Некоторым даже показалось, что с новой прической женщина стала выглядеть значительно моложе.