"Совсем не люблю одиночества", - поделилась мама 5 детей актриса Мария Порошина

Актриса Мария Порошина страдает от одиночества. Не скучает. Скучать ей точно некогда. "Совсем не люблю одиночества", - поделилась многодетная мама в Инстаграм. У Марии Порошиной пятеро детей, четыре дочки и сын.

Вероятно, актриса не вышла замуж, как писали СМИ после рождения у Порошиной в январе сына.

Как рассуждает Мария, "есть женщины, которым прекрасно себя чувствуют независимо ни от кого, однако ей нужен рядом надежный спутник, с которым можно поделиться самым сокровенным". Судя по настроению женщины, сейчас рядом с ней нет такого человека. "Но мечты не всегда совпадают с реальностью", - написала Порошина.

Актриса до сих пор не назвала имя отца своего долгожданного сына. Когда Мария была беременна, появились сообщения о ее разводе с мужем, отцом трех младших дочек актером Ильей Древновым.

Отец старшей Полины - Гоша Куценко. Он всячески поддерживал Марию во время беременности.