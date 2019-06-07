Божену Рынску обвинили в краже ковра стоимостью в полмиллиона

Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска после смерти супруга не раз заявляла, что осталась без средств к существованию, ведь всё своё имущество политолог и один из основателей телеканала НТВ завещал своей прошлой семье.

Бывшая жена Малашенко Елена Пивоварова заявила, что Рынска проникла в её подмосковную резиденцию и украла оттуда ковёр, стоимость которого оценили в полмиллиона рублей. Пивоварова подчеркнула, что ковёр принадлежал ей и бывшему мужу, а потому журналистка не имела права его забирать. Экс-супруга Малашенко пригрозила, что подаст в полицию заявление о краже ковра. В ответ Рынска рассказала, что не может попасть в коттедж в подмосковном посёлке Чигасово, из которого недавно исчезли ноутбук и важные документы, передаёт СтарХит.