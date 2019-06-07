Ленина объяснила, почему Алибасов мог перепутать сок с жидкостью для очистки труб

Светская львица Лена Ленина рассказала, почему продюсер Бари Алибасов мог перепутать сок с жидкостью для очистки труб. На днях стало известно, что 72-летний мужчина попал в столичную больницу.

Лена отметила, что многие не понимают, как можно было выпить жидкость с химическим запахом вместо фруктового сока, однако, по ее словам, у Бари Каримовича не все в порядке со здоровьем. Как сообщает teleprogramma.pro, ссылаясь на слова Лениной, мужчина плохо слышит и видит, а его "обоняние никуда не годится".

Согласно последней информации продюсер получил ожоги пищевода четвертой степени. Врачи делают все возможное, чтобы вылечить Алибасова.