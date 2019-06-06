Пугачёва следит за речью супруга и даёт ценные советы

Телеведущий и юморист Максим Галкин признался, что его супруга известная певица Алла Пугачёва следит за его выступлениями и даёт советы по "сценической речи". В ближайшее время состоится премия МУЗ ТВ, на которой артист уже восемь лет остаётся бессменным ведущем.

"Алла, конечно, смотрит церемонию. Ругать не ругает меня, но всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты", - рассказал Галкин порталу "Дни.ру".

По его словам, после каждого выхода на сцену, Примадонна обращает его внимание на ошибки и недочеты, делая ценные замечания. Если Алла Борисовна не может сама посетить музыкальную премию, то обязательно внимательно смотрит дома.