"У каждого есть право выбора и обязанность отвечать за поступки": Бекмамбетов о клипе Шнурова

Режиссер Тимур Бекмамбетов в ходе ПМЭФ прокомментировал скандальный клип группировки "Ленинград" об Иисусе. Клип вызвал бурное обсуждение среди общественности из-за обращения к библейским сюжетам.

"Теперь его распнут", в новом клипе Сергей Шнуров посмеялся над религией

Знаменитость считает, что каждый имеет права делать то, что ему хочется, но в таком случае, надо быть готовым отвечать за свои действия и Сергей Шнуров сможет, если понадобится.

"Так Бог создал мир, и он создал человека именно для того, чтобы у него было право выбора. Так устроен мир...еще обязанность отвечать за свои поступки. Если Сережа может ответить, если кто-то ему предъявит претензии, то он, я уверяю вас, будет отвечать", - передаёт слова режиссёра "Известия".

Бекмамбетов добавил, что сейчас многие создают различного рода провакации для так называемого "хайпа". По его словам, "эта проблема в принципе информационного пространства, и новостей, где в погоне за популярностью все методы хороши".