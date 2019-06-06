Актриса Дарья Мороз поменяла цвет и длину волос

Актриса театра и кино Дарья Мороз поменяла цвет и длину волос. Актриса опубликовала в Инстаграм фото после посещения салона красоты. Стрижку сделали и дочке Дарьи, рожденной в браке с режиссером Константном Богомоловым.

Еще день назад утром Мороз была брюнеткой. А к вечеру стала блондинкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz)4 Июн 2019 в 2:55 PDT

Дарья восстановила свой цвет волос. Но длину сняли, волосы стали совсем короткими. Возможно, брюнеткой актрисе пришлось стать для какой-то роли в театре или для съемок в фильме. Про дочку Дарья написала, что девочка сама решала, отстричь ей челку или нет и какую длину волос оставить.

Союз актрисы и режиссера, напомним, распался. Новая возлюбленная Богомолова Ксения Собчак - блондинка.