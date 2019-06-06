"Государство в вечном долгу перед советскими артистами. Мы жили в нищете и вынуждены побираться", - заявил Стас Садальский

Актер Стас Садальский решил защитить Ларису Гузееву, а в ее лице и все актеров советской эпохи. Он заявил, что все обвинения в том, что актриса «на халяву получила» квартиру от государства – не правда. Поскольку власть, как и во времена СССР, так и сейчас ничего актерам не дает.

«Государство в вечном долгу перед советскими артистами и никогда не расплатится. Билет в кино стоил 30 копеек, а один «Жестокий романс» накачал стране миллиарды в казну. Фильм тогда стал лидером проката, его закупили у нас 100 стран мира. А что мы имели в те годы? Угол в коммуналке – это в лучшем случае или койку в общежитии, что тоже было неплохо. Юра Богатырев был бездомным почти до смерти. Андрея Болтнева прописали лишь умершим, и то, благодаря Наташе Гундаревой, которая выбила в мэрии прописку покойному, чтобы его похоронили по-человечески в Москве, а не за 101-м километром в братской могиле», - написал актер в своем Instagram-аккаунте.

Садальский привел в пример Дину Дурбин, которая, снявшись в юности в нескольких картинах, потом всю жизнь прожила безбедно на отчисления от этих фильмов. Да, она была мега-популярна в Голливуде и еще ребенком получала гонорары в три раза выше зарплаты президента Рузвельта. Но она ушла из кино в 26 лет и больше не снималась никогда. «Советские актеры не имели от государства ничего. Россия – единственная страна в мире, в которой артисты вынуждены побираться. А Лариса купила квартиру по госцене. Ее соседи-чиновники, скорей всего, - на халяву, не сомневаюсь. Чиновник современный мало отличается от чиновника времен СССР, они и тогда жили за наш счет...», - завершил свой спич артист.

Но вот как оказалось, многие подписчики оказались вовсе не готовы поддержать претензии люде искусства к государству. «При чём тут то , что государство в неоплатном долгу? Думаете только с актёрами государство было несправедливо? Сравнивать доходы актеров нужно не с зарубежными коллегами, а с уровнем жизни всего народа. На этом фоне наши бездарные в большинстве своём актеры, играющие в бездарных фильмах, живут порой покруче зарубежных коллег. Я уже не говорю о «звёздах» телевидения!», «Стас, вот строитель, который возвел ваш дом, и вы им столько лет пользуетесь - а чего не перечисляете ему за каждую минуту использования, почему со стадионов певцы и певуньи получают за концерты огромные гонорары, а те, кто построил их, спроектировал - зарплату с премией в прошлом веке получили и всё!», «Вообще-то по госцене это практически и есть "на халяву"...От рыночной стоимости это будет одна пятая или того меньше. Почему по рыночной стоимости не отдать ее врачу или учителю , у которого зп 30 тысяч, а не 300 как у ведущих Первого?», «Абсолютно согласен, тот же Крамаров когда уехал из страны, подвергся гонениям, мол диссидент, предатель, изменник родины, даже из титров в Большой Перемене его имя вырезали... А в штатах... Появившись на несколько минут в фильме Танго и Кэш, он смог заработать на дом в Санта-Монике. Это больше чем все что он заработал здесь... Так что как в братет2... Русская идея, Достоевский, знаем, читали...», - написали пользователи в комментариях.