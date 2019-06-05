Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия отмечают хрустальную свадьбу. Влюбленные узаконили свои отношения ровно 15 лет назад, с чем и поздравили себя в среду, 5 июня в соцсетях и не только.

"А все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались на днях - ресторана "Ваниль". Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались", написала Валерия в своем Instagram.

"Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15-летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой", - поделился Пригожин.

Валерия призналась, что у них с супругом бывают ссоры, но по ее мнению, очень хорошо, что они такие разные, но любят одно и то же: "иначе все было бы не по-настоящему". "Не шоу-бизнесом единым", - пошутил Иосиф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)4 Июн 2019 в 2:00 PDT