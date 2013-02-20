Дочь Анастасии Заворотнюк поменяла фамилию

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20 февраля 2013, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Стрюкова, дочь знаменитой «няни» из телесериала, стремительно продолжает делать карьеру на телевидении. Девушка с прошлого года ведет передачу «Достать звезду». А несколько дней назад Анну увидели в одном из столичных загсов.

Поклонники было удивились: что подвигло девушку в столь юном возрасте отправиться под венец? Ответ нашелся довольно скоро –девушка поменяла фамилию.



– Мы приняли решение поменять ее фамилию. Аня сама сдала документы в загс и через пару недель получит новый паспорт, – рассказала журналу «Starhit» Анастасия Заворотнюк. – Друзья, коллеги, преподаватели в университете уже давно называют ее моей фамилией – Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани – Стрюкова, которая досталась ей от папы (второй муж Анастасии Заворотнюк – Дмитрий Стрюков). Он, кстати, тоже понимает, что так будет проще.











