Борис Моисеев слаб не только здоровьем, но и характером (ВИДЕО,ФОТО)

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20 февраля 2013, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

ukranews.com

58-летний российский певец Борис Моисеев серьезно болен. Он отменил ряд концертов, но, видимо, слаб характером и изменять своим привычкам не собирается: и пьет, и курит.



В СМИ появились его фотографии с сигаретой и алкоголем.









А ведь Борис перенес инсульт и «реально увидел смерть»: «она слишком постыдная и одинокая». То, что сейчас Моисеев чувствует себя неважно, может сказать даже не врач – достаточно фотографий. Между тем, во время работы певец держится «на высоте».





Возможно, у Бориса Моисеева тоже зимняя депрессия, как у нашей Примадонны Аллы Пугачевой. Как она с ней борется, писали недавно «АН».