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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Как примадонна российской эстрады спасается от депрессии

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева последнее время находится в плохом настроении. Как объясняет это сама звезда – сейчас у нее зимняя депрессия.

  «Невозможно мне тяжело этой зимой», - рассказала Алла Пугачева. Чтобы хоть как-то развеселить себя, она даже подстригла волосы, пишет uznayvse.ru.  Во время съемок очередного сезона проекта “Фактор А” Алла Борисовна появилась в дверях павильонов с новой прической. Артистка сделала каре.

Как примадонна российской эстрады спасается от депрессии


Вполне возможно, что такая депрессия была вызвана ее диетами без содержания соли, с чередованием углеводов и белков, о чем рассказывал ее муж Максим Галкин. А как известно, любая диета может довести человека до нервного срыва. Но Пугачева решила бороться не со своими диетами, она поднимает свое настроение новым образом.

НС

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