Неизвестно, сможет ли Алексей Воробьев когда-нибудь снова петь
19 февраля 2013, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Алексей Воробьев борется и постепенно восстанавливается. Но неизвестно, сможет ли артист когда-нибудь снова петь. С Лешей ежедневно занимается американский педагог по вокалу. Она разработала специальную методику.
Но у Воробьева сбились все «настройки», управляющие процессом пения: потеряно чувство ритма, умение различать тональности. А это самое страшное для артиста. Врачи ничего не обещают. И рекомендуют начинать учиться пению заново.
Леша уже сам гуляет. Проводится активная реабилитация. Ему назначен курс физиотерапии, регулярно делают массаж и иглоукалывание, пишет "7 Дней".
Трудностей хватает. Но главное - Алексей Воробьев жив. Певец на ногах и борется за жизнь.