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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Неизвестно, сможет ли Алексей Воробьев когда-нибудь снова петь

19 февраля 2013, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Алексей Воробьев борется и постепенно восстанавливается. Но неизвестно, сможет ли артист когда-нибудь снова петь. С Лешей ежедневно занимается американский педагог по вокалу. Она разработала специальную методику.

Но у Воробьева сбились все «настройки», управляющие процессом пения: потеряно чувство ритма, умение различать тональности. А это самое страшное для артиста.  Врачи ничего не обещают. И рекомендуют начинать учиться пению заново.

Леша уже сам гуляет. Проводится активная реабилитация. Ему назначен курс физиотерапии, регулярно делают массаж и иглоукалывание, пишет "7 Дней".

Трудностей хватает. Но главное - Алексей Воробьев жив. Певец на ногах и борется за жизнь.

ИЧ

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