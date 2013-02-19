Неизвестно, сможет ли Алексей Воробьев когда-нибудь снова петь

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19 февраля 2013, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Алексей Воробьев борется и постепенно восстанавливается. Но неизвестно, сможет ли артист когда-нибудь снова петь. С Лешей ежедневно занимается американский педагог по вокалу. Она разработала специальную методику.

Но у Воробьева сбились все «настройки», управляющие процессом пения: потеряно чувство ритма, умение различать тональности. А это самое страшное для артиста. Врачи ничего не обещают. И рекомендуют начинать учиться пению заново.

Леша уже сам гуляет. Проводится активная реабилитация. Ему назначен курс физиотерапии, регулярно делают массаж и иглоукалывание, пишет "7 Дней".

Трудностей хватает. Но главное - Алексей Воробьев жив. Певец на ногах и борется за жизнь.