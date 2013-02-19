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19 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Победительница музыкального телевизионного шоу "Голос" Дина Гарипова представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2013". Жительница Татарстана исполнит песню "What If" ("Что если").

Композицию специально для Дины Гариповой написали шведские продюсеры Габриэль Аларес и Йоаким Бьорнберг и российский музыкант Леонид Гуткин. Финал "Евровидения" в этом году состоится в Швеции в городе Мальмё. Девушка призналась, что очень волнуется. По ее словам, она каждый год смотрит трансляцию конкурса, следит за этим конкурсом. И каждый год отмечает яркие номера.

Дина рассказала, что у нее очень-очень-очень красивая песня, нежная, но и сильная.

21-летняя Дина Гарипова из города Зеленодольск. На конкурсе "Голос" ее наставником был Александр Градский.