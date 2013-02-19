Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Победительница "Голоса" Дина Гарипова представит Россию на Евровидении (ВИДЕО)

19 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Победительница музыкального телевизионного шоу "Голос" Дина Гарипова представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2013". Жительница Татарстана исполнит песню "What If" ("Что если").

Композицию специально для Дины Гариповой написали шведские продюсеры Габриэль Аларес и Йоаким Бьорнберг и российский музыкант Леонид Гуткин. Финал "Евровидения" в этом году состоится в Швеции в городе Мальмё. Девушка призналась, что очень волнуется. По ее словам, она каждый год смотрит трансляцию конкурса, следит за этим конкурсом. И каждый год отмечает яркие номера.

Дина рассказала, что у нее очень-очень-очень красивая песня, нежная, но и сильная.

21-летняя Дина Гарипова из города Зеленодольск.  На конкурсе "Голос" ее наставником был Александр Градский.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан