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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Ксения Бородина советуется в Твиттере с поклонниками, стричься ей или нет

19 февраля 2013, 14:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото из блога Ксении Бородиной
Фото из блога Ксении Бородиной

Вопрос "стричься или нет" или  какой цвет для волос выбрать, как правило, женщины решают со своим парикмахером, однако телеведущих, для которых внешний вид и рейтинг программы - один из самых важных вопросов, это, видимо, не касается - Ксения Бородина ведет опрос в Твиттере на эту тему.

 
"Завтра иду к своему стилисту!! Внимание вопрос!!!!!!! Стричься или нет?или растить(((", - обратилась с призывом к поклонникам Ксения Бородина.
 
И с грустью добавляет: "В любом случае такой копны как была, у меня уже никогда не будет... Когда каждый день волосы сушат феном, брызгают лаками, то извините... И так 9 лет!! Каждый день!! Еще и крашу я их(("
 
Поклонницы Бородиной, что естественно, разделились во мнениях, кто-то советует телеведущей сделать стильную стрижку, другие выступают за длинные волосы.
ЕП