Ксения Бородина советуется в Твиттере с поклонниками, стричься ей или нет

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19 февраля 2013, 14:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото из блога Ксении Бородиной

Вопрос "стричься или нет" или какой цвет для волос выбрать, как правило, женщины решают со своим парикмахером, однако телеведущих, для которых внешний вид и рейтинг программы - один из самых важных вопросов, это, видимо, не касается - Ксения Бородина ведет опрос в Твиттере на эту тему.

"Завтра иду к своему стилисту!! Внимание вопрос!!!!!!! Стричься или нет?или растить(((", - обратилась с призывом к поклонникам Ксения Бородина.

И с грустью добавляет: "В любом случае такой копны как была, у меня уже никогда не будет... Когда каждый день волосы сушат феном, брызгают лаками, то извините... И так 9 лет!! Каждый день!! Еще и крашу я их((" Поклонницы Бородиной, что естественно, разделились во мнениях, кто-то советует телеведущей сделать стильную стрижку, другие выступают за длинные волосы.