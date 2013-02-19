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19 февраля 2013, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению журналистов ряда СМИ, Ксения Собчак "оконфузилась" на "пионерских чтениях", появившись "в фартуке" от дизайнера Ульяны Сергеенко, в Твиттере Ксения выразила свое мнение относительно оценок СМИ.

"Мне нравятся люди,которые ни ... не понимая в моде,и даже не способные отличить фартук от сарафана,пишут на тему", - написала Ксения в Твиттере.