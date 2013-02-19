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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Собчак ответила на комментарии в адрес наряда, одетого на "пионерские чтения"

19 февраля 2013, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению журналистов ряда СМИ, Ксения Собчак "оконфузилась" на "пионерских чтениях", появившись "в фартуке" от дизайнера Ульяны Сергеенко, в Твиттере Ксения выразила свое мнение относительно оценок СМИ.
 
"Мне нравятся люди,которые ни ... не понимая в моде,и даже не способные отличить фартук от сарафана,пишут на тему", - написала Ксения в Твиттере.
ЕП

//картина дня

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая…

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