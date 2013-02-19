37-летняя солистка Black Eyed Peas ждет рождения первенца

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19 февраля 2013, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Стейси Энн Фергюсон, более известная как солистка группы Black Eyed Peas Ферджи, и ее супруг - актер и бывшая фотомодель Джош Дюамель, скоро станут родителями, о беременность в Twitter сообщила сама Ферджи.

"Джош, я и малыш равняется три!!!", - поделилась радостью Ферджи. Солистка Black Eyed Peas Ферджи и актер "Трансформеров" Джош Дюамель женаты четыре года.