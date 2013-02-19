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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

37-летняя солистка Black Eyed Peas ждет рождения первенца

19 февраля 2013, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Стейси Энн Фергюсон, более известная как солистка группы Black Eyed Peas Ферджи, и ее супруг - актер и бывшая фотомодель Джош Дюамель, скоро станут родителями, о беременность в Twitter сообщила сама Ферджи.
 
"Джош, я и малыш равняется три!!!", - поделилась радостью Ферджи. Солистка Black Eyed Peas Ферджи и актер "Трансформеров" Джош Дюамель женаты четыре года.
ЕП

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