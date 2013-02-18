Анастасия Волочкова после концерта в Хабаровске посетила баню (ФОТО)

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18 февраля 2013, 09:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото из Твиттера Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова известна страстью к русской бане, баня и ледяная купель есть у артистки дома, но Волочкова старается не упускать возможность и помещает баню на гастролях, когда выдаются редкие выходные дни.

После концерта в Хабаровске балерина посетила баню и разместила фото в Твиттере.

"Выходной наконец выдался!Хабаровск. Решила проведать местную баньку.. Матвеевская Слоблода..", - пишет Волочкова в Твиттере (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).