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17 февраля 2013, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsliga.ru

Длинноногую блондинку Катю Король представил как свою новую девушку участник "Дома-2" глава модельного агентства Венцеслав Венгржановский в пятничном эфире. Многие считают, что красавица просто согласилась подыграть директору, чтобы попасть в программу.

В последнее время все спутницы Венцеслава Венгржановского из "Дома-2", как на подбор, длинноногие модели, ведь берет он их всех в одном месте - в модельном агентстве, директором которого он является.

28-летняя блондинка не только модель, но и успешный дизайнер. В свое время Катя Король завоевала бронзу на конкурсе "Кутюрье года", передает bcm.ru.