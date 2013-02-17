Неудачный дебют Волочковой в пении: жаль, что метеорит промахнулся (ВИДЕО)

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17 февраля 2013, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Стартовал новый сезон вокального шоу «Две звезды». Первый канал покажет 13 выпусков программы. За победу в музыкальном конкурсе борются восемь дуэтов. Один из них - "Волочкова - Бужор".

Ведущими программы стали Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев. В состав судейской коллегии вошли: Елена Образцова, Валентин Юдашкин, Игорь Матвиенко и Михаил Боярский. Анастасия Волочкова решила стать участницей данного шоу и петь в дуэте с Методие Бужор, участником проекта «Голос».



Дебют прима-балерины в роли певицы оказался неудачным. Камера, которая во время выступления дуэта показывала членов жюри, зафиксировала, как вытянулись лица у знаменитой оперной дивы Елены Образцовой и сидящего рядом с ней кутюрье Валентина Юдашкина. Даже несмотря на микрофон, Волочкову было едва слышно, балерина откровенно не попадала в ноты и заметно волновалась. Елена Образцова при этом заявила, что когда узнала, что будет петь Волочкова, ее чуть не схватил припадок. В Твиттере издеваются: "Настюше до вокала, как до Урала ....может удача ей улыбнется". А один из зрителей шоу «Две звезды» эмоционально написал: «Услышав пение Волочковой, пожалел, что метеорит промахнулся…».



«Спасибо за позитивные отзывы о моем выступлении в шоу «Две звезды». За негативные отзывы спасибо тоже. Есть еще над чем поработать, знаю сама» - ответила балерина.