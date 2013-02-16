Питт и Джоли в марте начнут продавать своё собственное вино

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16 февраля 2013, 22:13 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Grapeescapes.net

Звёзды Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли свободное от съемок время отвели виноделию и создали розовое вино, которое производится на территории принадлежащего им поместья Шато Мираваль во французском Провансе.

Необходимо заметить, что в производстве солнечного напитка звёздной паре помогало известное семейство виноделов Перрен. При этом, как рассказал Марк Перрен порталу Decanter.com, Джоли и Питт не остались в стороне и контролировали весь процесс изготовления вина от начала до конца. «Они хотели убедиться, что делают все возможное, чтобы сделать самое лучшее вино в Провансе», - подчеркнул он.

Ожидается, что бутылки «Шато Мираваль» с именами Питта, Джоли и Перрена на задней этикетке, поступят в продажу уже в марте этого года.

В 2008 году Питт и Джоли приобрели это поместье вместе с виноградниками, которые расположились на 60 гектарах земли.