Балерина Анастасия Волочкова добралась с концертами до Уссурийска (ФОТО)

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16 февраля 2013, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из Твиттера Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова продолжает гастрольный тур по дальневосточным городам России, балерина уже выступила во Владивостоке и Находке и вот со своим коллективом добралась до Уссурийска.

"Добрались до Уссурийска. Приходите на концерт,жители и гости этого города..", - приглашает Волочкова.