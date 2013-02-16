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Балерина Анастасия Волочкова добралась с концертами до Уссурийска (ФОТО)

16 февраля 2013, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из Твиттера Волочковой
Фото из Твиттера Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова продолжает гастрольный тур по дальневосточным городам России, балерина уже выступила во Владивостоке и Находке и вот со своим коллективом добралась до Уссурийска.
 
"Добрались до Уссурийска. Приходите на концерт,жители и гости этого города..", - приглашает Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова добралась с концертами до Уссурийска (ФОТО)
ЕП

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