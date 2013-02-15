Ксения Бородина получила романтический букет от Михаила Терехина (ФОТО)

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15 февраля 2013, 21:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Телеведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина получила на день влюбленных букет роз от своего возлюбленного Михаила Терехина, правда, букет подарен только 15 февраля, но главное - не подарок, а внимание.

Фото дочки Маруси и букета Ксения Бородина разместила в приложении Инстаграмм, добавив к снимку подпись:" С 15 февраля от любимого..".

Утром в пятницу в Твиттере Бородина написала, что Маруся уже ходит в детский садик.