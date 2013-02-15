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15 февраля 2013, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Певица и экс-участница группы "Блестящие" Жанна Фриске за месяц до родов снялась в фотосессии для журнала"HELLO!", в настоящее время Фриске живет в Майами, где, как предполагается, и родит первенца.

Кроме фотографий беременной Жанны Фриске в журнале опубликовано первое интервью певицы, где она, наконец, рассказала СМИ, как проходит беременность и собирается ли она в ближайшее время замуж.

Отцом сына Жанны Фриске ряд СМИ называли Дмитрия Шепелева.