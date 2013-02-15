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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Жанна Фриске за месяц до родов снялась в фотосессии для журнала"HELLO!"

15 февраля 2013, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Певица и экс-участница группы "Блестящие" Жанна Фриске за месяц до родов снялась в фотосессии для журнала"HELLO!", в настоящее время Фриске живет в Майами, где, как предполагается, и родит первенца.
 
Кроме фотографий беременной Жанны Фриске в журнале опубликовано первое интервью певицы, где она, наконец, рассказала СМИ, как проходит беременность и собирается ли она в ближайшее время замуж.
Отцом сына Жанны Фриске ряд СМИ называли Дмитрия Шепелева.
ЕП

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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