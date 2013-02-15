Для коллектива Волочковой в Находке накрыли "Дальневосточный стол" (ФОТО)
15 февраля 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
15 февраля 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры…
Сенатор от Севастополя, член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева оценила слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об эффективности…
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Утром в среду, 18 сентября, в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое боевиков. Ранее сегодня в СМИ появилась информация…
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Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно…
Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября…
На страницах интернет-СМИ напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая, как утверждается, должна…
Пользователи сети высмеяли фотографии депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в длинном бирюзовом платье. Политик поучаствовала…
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В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил…
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введённых против России санкций "недостаточно". По его словам, существуют более широкие…
В Туркмении запретили женщинам управлять автомобилями, проезжая по главной улице города Ашхабада. Машины, управляемые слабым полом, останавливаются сотрудниками полиции…
В американского городе Чикаго во время интервью с политиком и защитником Ирвинг парка от птиц произошёл неприятный инцидент. Однако он отшутился, отметив, что с его…
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре. Согласно последней информации осведомленных источников, они…
Утром в среду, 18 сентября, на одном из рекламных щитов в Рязанской области было найдено тело человека. Данную информацию ранее сегодня предоставили сотрудники…
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) объяснил, почему молодёжь сложно привлечь к церкви в современном мире. По его словам, попытки делать это насильно…
Депутат Госдумы Михаил Старшинов утром в среду, 18 сентября, заявил, что чиновники не имеют никакого морального права кичиться дорогостоящим отдыхом. По словам политика…
Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые часто игнорируются людьми. Данной теме посвящена…
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о дальности действия ракеты воздушного базирования "Х-101". По его словам, она…
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С 2020 года все новорожденные Латвии, возможно, будут автоматически получать гражданство. В том случае, если родители не выберут гражданство другой страны. Данный…
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Когда спецаилисты выносят приговор – глиобластома, то, кажется, что жизнь закончена. Выхода нет!Только готовиться к худшему. Но надежда уходит последней. Есть ли шанс…
Происшествия
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня…
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Этот поступок стоил молодому выдающемуся пловцу спортивной карьеры. Но вряд ли в тот момент спортсмен думал о своей карьере: люди гибли у него на глазах, счет шел на…
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Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских и евреев – «Двести лет вместе». Новый фильм Валерия Тодоровского предлагает нам провести время…
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