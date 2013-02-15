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//Шоу-бизнес

Для коллектива Волочковой в Находке накрыли "Дальневосточный стол" (ФОТО)

15 февраля 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Артема Геодакяна
Фото Артема Геодакяна
Балерина Анастасия Волочкова выступает с концертами на Дальнем Востоке, позади у артистки выступления во Владивостоке и Находке, для ее коллектива после выступления накрыли Дальневосточный стол, пишет Волочкова в Твиттере.
Для коллектива Волочковой в Находке накрыли "Дальневосточный стол" (ФОТО)
 
"Для моей команды после шоу накрыли настоящий Дальневосточный Стол!!!", - подписала балерина снимок.
ЕП

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