Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Твиттере своим счастьем (ФОТО)

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15 февраля 2013, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из блога А. Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова, гастролирующая с выступлениями по Дальнему Востоку, делится с поклонниками эмоциями и впечатлениями в Твиттере, вчера Волочкова написала что счастлива.

"Спасибо,добрые люди за цветы и овации! Белыми розами я не обделена и счастлива!!", - пишет Волочкова.

В пятницу Волочкова со своим коллективом выступит в Находке.