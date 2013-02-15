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//Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Твиттере своим счастьем (ФОТО)

15 февраля 2013, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из блога А. Волочковой
Фото из блога А. Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова, гастролирующая с выступлениями по Дальнему Востоку, делится с поклонниками эмоциями и впечатлениями в Твиттере, вчера Волочкова написала что счастлива.
 
Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Твиттере своим счастьем (ФОТО)
 
"Спасибо,добрые люди за цветы и овации! Белыми розами я не обделена и счастлива!!", - пишет Волочкова.
В пятницу Волочкова со своим коллективом выступит в Находке.
ЕП

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