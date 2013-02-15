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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Собчак с Малаховым собрали более 400 тысяч евро

15 февраля 2013, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пара телеведущих Ксения Собчак и Андрей Малахов собрали более 400 тысяч евро на благотворительность, в Твиттере об этом написала Собчак, поблагодарив всех, кто участвовал в благотворительности.
 
"Вчера вместе с Андреем Малаховым собрали более 400 тысяч евро на #хорошеемероприятие . Спасибо всем кто участвовал в благотворительности!", - поблагодарила людей в Твиттере Ксения Собчак.
ЕП

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