Собчак с Малаховым собрали более 400 тысяч евро

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15 февраля 2013, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пара телеведущих Ксения Собчак и Андрей Малахов собрали более 400 тысяч евро на благотворительность, в Твиттере об этом написала Собчак, поблагодарив всех, кто участвовал в благотворительности.

"Вчера вместе с Андреем Малаховым собрали более 400 тысяч евро на #хорошеемероприятие . Спасибо всем кто участвовал в благотворительности!", - поблагодарила людей в Твиттере Ксения Собчак.