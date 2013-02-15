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15 февраля 2013, 06:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Антон Гусев и Евгения Феофилактова возвращаются на скандальный телепроект "Дом-2", сыну супружеской пары Даниэлю исполнилось 2,5 месяца, супруги вернутся на реалитишоу "Дом-2" через 2,5 недели, сообщил Антон Гусев.

Накануне Антон Гусев в Твиттере поздравил всех с Днём святого Валентина: "С днем Святого Валентина! Всем любви ❤❤❤".

Несколько позже Антон Гусев выложил новое фото в кругу семьи: Феофилактовой и маленького Даниэля: "Съемки на обложку мартовского номера журнала Дом-2".

О сроках возвращения на "Дом-2" Антон Гусев тоже сообщил в Твиттере: "Сегодня нашему сыну 2 месяца, и через 2,5 недели мы возвращаемся на проект". Поклоники пары Гусев-Феофилактова с нетерпением жду возвращения яркой пары на "Дом-2".