Никита Джигурда готовит новый флэшмоб (ВИДЕО)

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14 февраля 2013, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Джигурда в день влюбленных сообщил о том, что вновь готов выйти на улицу (на этот раз Арбат) и станцевать для публики под зажигательную музыку. Дело за малым - чтобы размещенный певцом твит набрал 2013 ретвитов.



«Внимание, если этот ТВИТ наберёт 2013 ретвитов - я станцую HARLEM SHAKE на Арбате - сделаем ФЛЕШМОБ! И сниму это на видео!!!». Ко времени написания этой информации сообщение ретвитнули 435 раз. Поклонники замерли в ожидании.



Ранее «АН» писали: Никита Джигурда устроил флешмоб у ТЦ "Европейский". Поклонникам и актеру пришлось танцевать Gangnam Style прямо на трескучем морозе. Потом сообщалось, что в свойственной ему экспрессивной манере певец поздравил граждан России с наступающим Новым годом. Кстати, шоумен собрался получить паспорт гражданина Франции. Может быть поэтому, готовясь к отъезду, Джигурда отдался пластическим хирургам?



