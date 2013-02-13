Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)

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13 февраля 2013, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из Твиттера Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова продолжает гастрольный тур по восточным регионам России, позади у артистки с десяток выступлений, а сегодня, в среду, она выступила во Владивостоке, где ее ждал более, чем теплый прием.

Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой: "Прилетели во Владивосток. Солнечно здесь!", - пишет Волочкова в Твиттере, публикуя фото, сделанное по прилету.

"Лимузин бесподобен!!!! Так приятно!", - делится балерина.

Во Владивостоке Анастасии подарили украшения, Волочкова не удержалась и купила несколько "украшалок" в подарок маме и дочке Ариадне.

"Одарили меня украшениями в салоне Иста во Владивостоке.А маме и Арише я купила украшалки красивые..", - рассказывает Анастасия читателям Твиттера.