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Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)

13 февраля 2013, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)
Фото из Твиттера Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова продолжает гастрольный тур по восточным регионам России, позади у артистки с десяток выступлений, а сегодня, в среду, она выступила во Владивостоке, где ее ждал более, чем теплый прием.
 
 
Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой: "Прилетели во Владивосток. Солнечно здесь!", - пишет Волочкова в Твиттере, публикуя фото, сделанное по прилету.
Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)
 
 
"Лимузин бесподобен!!!! Так приятно!", - делится балерина.
 
Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)
Во Владивостоке Анастасии подарили украшения, Волочкова не удержалась и купила несколько "украшалок" в подарок маме и дочке Ариадне.
 
Владивосток встретил Волочкову солнечной погодой, лимузином и украшениями (ФОТО)
 
"Одарили меня украшениями в салоне Иста во Владивостоке.А маме и Арише я купила украшалки красивые..", - рассказывает Анастасия читателям Твиттера.
ЕП

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